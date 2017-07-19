Суд переніс засідання щодо закриття декларацій військових прокурорів

Окружний адміністративний суд Києва переніс судове засідання за позовом Центру протидії корупції до військового прокурора Анатолія Матіоса по справі оскарження постанови Матіоса про закриття електронних декларацій військових прокурорів на 6 вересня.

Читайте такожМатіос пояснив, чому виступає за закриття публічного доступу до е-декларацій 72 прокурорівЯк передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що відповідач (представник військової прокуратури) не надав суду постанову Матіоса про застосування спеціальних заходів безпеки до окремих прокурорів шляхом заборони видачі та вилучення відомостей про них державними органами.

Крім того, представники військової прокуратури подали клопотання до суду про те, щоб даний судовий розгляд походив у закритому режимі. Вони посилаються на те, що у вищезгаданій постанові головного військового прокурора є відомості з грифом “для службового використання”.

Однак суд поки що не розглядав це клопотання, оскільки немає самого предмету спору - постанови Матіоса.

Наступне судове засідання має розпочатися об 11.10 6 вересня.