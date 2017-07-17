НАБУ розслідує 61 справу щодо е-декларацій, лідирують судді й нардепи - ЗМІ

За підсумками аналізу електронних декларацій Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує 61 кримінальне провадження. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Цензор.НЕТ.

Понад половину справ розслідують за фактом незаконного збагачення, 19 - щодо можливого декларування недостовірної інформації. У діях п'яти чиновників вбачаються ознаки обох злочинів.

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Серед фігурантів справ найчисленнішу групу утворюють судді - 17 осіб. На другому місці народні депутати - 16. Щодо керівників центральних органів виконавчої влади відкрито 12 кримінальних проваджень.

6 проваджень стосуються е-декларацій службовців центральних органів виконавчої влади, стосовно 2 - співробітників прокуратури і правоохоронних органів, стосовно 1 - службовця СБУ, голови райдержадміністрації, заступника голови обласної ради, заступника міністра, особи вищого офіцерського складу військового формування, керівника неприбуткової установи.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро розслідує інформацію про величезні премії, які в 2016 році отримали керівники НАПК.