Газпром обізвав Україну «транзитним шантажистом»

ВАТ "Газпром" закликає керівництво Європейського Союзу ретельно розслідувати причини газового конфлікту між Україною і Росією, який в січні 2009 року призвів до двотижневої перерви транзиту російського газу через українську газотранспортну систему.

Про це заявив сьогодні заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр МЕДВЕДЄВ, виступаючи на конференції "Проект "Північний потік". Парламентське вимірювання" в Петербурзі, передає РІА «Новости».

"Газпром" називають ненадійним постачальником, при цьому наводяться як приклад газові конфлікти з Україною в 2006 і в 2009 роках. Останній призвів до зупинки транзиту на два тижні. Ми так і не почули оцінки від керівництва ЄС і Енергетичної хартії. У 2006 році керівництво ЄС, мабуть боячись зіпсувати відносини з "помаранчевим" урядом, просто усунулося від такої оцінки. Аналогічно воно вчинило і в 2009 році", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він припустив, що якщо керівництво ЄС проведе ретельне розслідування причин газового конфлікту в січні 2009 року, членство України в ЄС опиниться під питанням.

"Транзитний шантажист, який одночасно шантажує Росію і Європу, мабуть, не кращий кандидат на членство в ЄС. Подібне розслідування одночасно показало б повну надійність "Газпрому" як постачальника газу", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.