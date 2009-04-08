ПР збирається насолити 30 тисячам блатних пенсіонерів

Партія регіонів закликає народних депутатів підтримати законопроект про скасування високих спеціальних пенсій вищих посадових осіб, що дозволить заощаджувати як мінімум 2 млрд. грн. бюджетних коштів щороку.

“Якщо Партія регіонів доб’ється, щоб у парламенті ухвалили закон, який ліквідує надмірні пільги блатним пенсіонерам, то країна заощаджуватиме мінімум 2 млрд. гривень на рік. Ці гроші – ми будемо на цьому обов’язково наполягати – треба віддати пенсіонерам, які найбільше страждають від кризи, – інвалідам, ветеранам війни і праці, дітям-сиротам тощо”, - йдеться у коментарі заступника голови фракції Партії регіонів Ганни ГЕРМАН, переданому агентству УНІАН прес-службою партії.

Водночас, Г.ГЕРМАН висловила розуміння, що можливі надбавки не будуть значними. “Але вони все-таки полегшать життя найбіднішим... І основне – люди відчують, що в нашій країні є справедливість, і що за неї дійсно варто боротися”, - наголосила депутат.

Г.ГЕРМАН також зауважила, що на сьогодні в Україні кількість колишніх високопосадовців, які отримують спеціальні надвисокі пенсії дорівнює близько 30 тис. осіб, а розміри їхніх пенсійних нарахувань можуть сягати до 50 тис. грн.

”Справді, тридцять тисяч невдоволених таким кроком – це багато, якщо врахувати, що серед них є люди дуже впливові. Автори законопроекту усвідомлюють, що може стояти за цією хвилею невдоволення від колишніх прокурорів, міліцейських генералів, суддів, депутатів, міністрів...”, - сказала вона і висловила переконання, що більшість людей в Україні підтримає зусилля Партії регіонів у боротьбі проти соціальної несправедливості.

”Закликаємо наших колег з інших парламентських фракцій підтримати цей антикризовий законопроект і зробити все, щоб він був прийнятий якнайшвидше”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Парія регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект закону, яким передбачається ліквідувати спеціальні високі пенсії та винагороди для колишніх і нинішніх високопоставлених представників органів державної влади, зокрема, народних депутатів.