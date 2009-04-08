ПР збирається насолити 30 тисячам блатних пенсіонерів
Герман закликає колег підтримати проект
Партія регіонів закликає народних депутатів підтримати законопроект про скасування високих спеціальних пенсій вищих посадових осіб, що дозволить заощаджувати як мінімум 2 млрд. грн. бюджетних коштів щороку.
“Якщо Партія регіонів доб’ється, щоб у парламенті ухвалили закон, який ліквідує надмірні пільги блатним пенсіонерам, то країна заощаджуватиме мінімум 2 млрд. гривень на рік. Ці гроші – ми будемо на цьому обов’язково наполягати – треба віддати пенсіонерам, які найбільше страждають від кризи, – інвалідам, ветеранам війни і праці, дітям-сиротам тощо”, - йдеться у коментарі заступника голови фракції Партії регіонів Ганни ГЕРМАН, переданому агентству УНІАН прес-службою партії.
Водночас, Г.ГЕРМАН висловила розуміння, що можливі надбавки не будуть значними. “Але вони все-таки полегшать життя найбіднішим... І основне – люди відчують, що в нашій країні є справедливість, і що за неї дійсно варто боротися”, - наголосила депутат.
Г.ГЕРМАН також зауважила, що на сьогодні в Україні кількість колишніх високопосадовців, які отримують спеціальні надвисокі пенсії дорівнює близько 30 тис. осіб, а розміри їхніх пенсійних нарахувань можуть сягати до 50 тис. грн.
”Справді, тридцять тисяч невдоволених таким кроком – це багато, якщо врахувати, що серед них є люди дуже впливові. Автори законопроекту усвідомлюють, що може стояти за цією хвилею невдоволення від колишніх прокурорів, міліцейських генералів, суддів, депутатів, міністрів...”, - сказала вона і висловила переконання, що більшість людей в Україні підтримає зусилля Партії регіонів у боротьбі проти соціальної несправедливості.
”Закликаємо наших колег з інших парламентських фракцій підтримати цей антикризовий законопроект і зробити все, щоб він був прийнятий якнайшвидше”, - наголосила Г.ГЕРМАН.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Парія регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект закону, яким передбачається ліквідувати спеціальні високі пенсії та винагороди для колишніх і нинішніх високопоставлених представників органів державної влади, зокрема, народних депутатів.