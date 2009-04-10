Кріль думає, що відкрита виборча система кардинально змінить склад ВР
...прийдуть нові партії
Народний депутат України, лідер «Єдиного Центру» Ігор КРІЛЬ переконаний, що завдяки відкритій виборчій системі склад нової Верховної Ради кардинально зміниться.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сумах, коментуючи внесений ним до парламенту проект Виборчого кодексу.
Лідер “Єдиного Центру” вважає, що за умови прийняття нової виборчої системи зміниться не тільки розклад політичних сил, а й обличчя, прийдуть нові партії, які будуть впливати на коаліційні процеси.
«Сьогодні всі політики вважають своїм обов’язком говорити про те, яка хороша річ відкриті списки, але, на жаль, не поспішають їх впроваджувати», - зазначив І.КРІЛЬ. За його словами, відверто проти зміни виборчої системи нині виступають дві політичні сили – БЮТ та КПУ: «Цим партіям це не вигідно, оскільки це конкретно лідерські партії», - зазначив депутат.
І.КРІЛЬ наголосив, що проект Виборчого кодексу, розроблений «Єдиним Центром”, - це лише перший крок до прискорення зміни системи влади. «Вже сьогодні парламент може ставити його в порядок денний, голова ВР, який на всіх прес-конференціях, передачах та телешоу говорить про необхідність впровадження відкритих списків, може ставити це питання в порядок денний, але він не поспішає, не дуже хочеться», - сказав лідер “Єдиного Центру”.
Крім того, І.КРІЛЬ зазначив, що “Єдиний Центр” буде прискорювати процес прийняття Виборчого кодексу у ВР. «І тоді реально побачимо, наскільки ті політики, які говорять про зміну виборчої системи, щирі у своїх намірах», - наголосив він.