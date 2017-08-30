В Житомирській області призначено нового прокурора

Прокурором Житомирської області став Дмитро Лубчук. Про це повідомляє офіційний сайт прокуратури Житомирської області.

Згідно інформації сайту Житомирської обласної прокуратури, з 29 серпня цього року прокурором Житомирської області став Лубчук Дмитро Іванович.

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Перед цим прокуратуру Житомирської області очолював Любомир Війтович.

Раніше Лубчук вже займав цю посаду з квітня 2014 року по лютий 2015 року.

Довідка УНІАН. Лубчук Дмитро Іванович, 1957 року народження, старший радник юстиції, народився у Ємільчинському районі Житомирської області. У 1982 році він закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В органах прокуратури працює з березня 1982 р. На посаді прокурора Житомирської області працює з 29.08.2017р.