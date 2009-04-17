Янукович: сьогодні о 17 годині – поховання Ісуса Христа

17:13, 17 квітня 2009
Політика
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Лідер ПР про найскорботніший день

Сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у богослужінні в Києво-Печерській Лаврі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

“Сьогодні будемо ще далі скорбіти. О 17 годині – поховання Ісуса Христа. Це найскорботніший день для усіх православних”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ про духовну складову значення для нього Страсної п‘ятниці напередодні Великодня.

 

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