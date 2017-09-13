В кваліфікації подій на пункті пропуску "Шегині" з’явилася ще одна стаття - хуліганство

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом подій на контрольному пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні слідчими додано правову кваліфікацію за ще однією статтею Кримінального кодексу - ч. 3 ст. 296 (Хуліганство).

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, кримінальне провадження розслідуватиме об’єднана слідча група, створена на базі поліції області.

«Для проведення досудового розслідування на базі поліції Львівщини створена об’єднана слідча група. Наразі поліцейські опитують очевидців та учасників подій, що мали місце 10 вересня на митному переході «Шегині» у Львівській області. Серед цих громадян – мешканці кількох регіонів держави, зокрема, Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей», - зазначили в поліції.

Читайте такожНаслідки сутичок під час прориву Саакашвілі: 10 прикордонників проходять лікування

Також повідомляється, що одного з мешканців Херсонщини слідчі запросили для надання пояснень за фактом участі у масовому заході на пункті пропуску «Шегині».

«Чоловік відмовився надавати пояснення на підставі ст. 63 Конституції України. Відтак слідчими йому вручена повістка для виклику його на інший день», - додали в обласному главку поліції.

Як повідомляв УНІАН, позбавленому українського громадянства, екс-голові Одеської облдержадміністрації 10 вересня Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.