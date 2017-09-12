Як Саакашвілі вручали протокол про порушення під час перетину кордону (фоторепортаж)

15:26, 12 вересня 2017
Суспільство
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Саакашвілі підписав протокол про незаконний перетин кордону.

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі 12 вересня 2017 року ознайомився з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення та підписав цей документ і заперечення до нього. 

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

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Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі "Леополіс", що розташований у центрі міста на вулиці Театральній. 

Вранці 12 вересня до готелю прийшли прикордонники та поліцейські, щоб надати Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону.

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