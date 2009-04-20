Медведєв обіцяє сьогодні розіслати пропозиції щодо транзитної угоди

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ обіцяє сьогодні надіслати зацікавленим сторонам пропозиції щодо створення повноцінної правової основи у сфері енергетики, зокрема пропозиції щодо транзитної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом Фінляндії Тар’єю ХАЛОНЕН у Гельсинкі.

«Сьогодні мною буде розповсюджено документ для наших партнерів за «вісімкою», за «двадцяткою» найбільших економік, наших партнерів за СНД, наших найближчих сусідів і партнерів, який визначає питання міжнародної співпраці у сфері енергетики, зокрема і пропозиції щодо транзитної угоди», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що Росія не раз заявляла про проблеми, пов`язані з неврегульованими питаннями енергетичної безпеки. «Ці питання не вирішила Енергетична хартія. Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити на майбутнє баланс інтересів країн - виробників енергоресурсів, транзитних держав і споживачів енергоресурсів», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, наголосивши, що саме на це спрямовані пропозиції Москви.

«Ми хотіли б якнайшвидше почати переговори з ЄС, з нашими іншими партнерами щодо цих документів. Сподіваємося на конструктивне сприйняття наших ідей», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня в Берліні Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що Російська Федерація надішле ЄС і Україні пропозиції щодо створення повноцінної правової основи для транспортування газу.

За його словами, криза, яка була в січні, показала, що всі країни стають вразливими, якщо та чи інша держава починає провадити неузгоджену політику.

Президент РФ вважає, що для того, щоб такі події не повторювалися, необхідно створити повноцінну правову основу.