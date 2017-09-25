ГПУ ще не прийняла рішення щодо видачі Саакашвілі грузинській владі

Міністерство юстиції ще не отримувало від Генпрокуратури України результати екстрадиційної перевірки за запитом грузинської сторони щодо видачі Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив під час брифінгу міністр юстиції України Павло Петренко на запитання журналістів щодо завершення екстрадиційної перевірки Генеральною прокуратурою, передає кореспондент УНІАН.

"Поки що ми не отримали інформації по завершенню цієї перевірки", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов заявив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі.

Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами.

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Суд у Грузії обрав стосовно Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

7 вересня прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що запит Грузії про видачу Саакашвілі розглядатиме Мін'юст України.

У свою чергу, 12 вересня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст зможе почати розгляд запиту про екстрадицію Саакашвілі тільки після отримання результатів екстрадиційної перевірки від Генпрокуратури.

Також він сказав, що жодних рішень щодо можливої екстрадиції Саакашвілі немає. За його словами, Мін'юст не займається питаннями затримання і арешту Саакашвілі за порушення при перетині кордону.