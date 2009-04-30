Ющенко нагадав, що для України принципові ціни на газ та транзит

Для України при співпраці з Росією у газовій сфері є принциповим формування ціни російського газу і ставки його транзиту на ринкових засадах та деполітизація цього процесу.

Як повідомили УНІАН у прес службі Президента України, про це Віктор ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам європейських видань – нідерландської газети «Handelsblad», німецької «Der Tagesspiegel», італійської «Corriere della Sera» та іспанської газети «El Mundo».

Глава держави, зокрема, коментуючи деякі аспекти співпраці з Росією у газовій сфері, вказав на асиметрію дохідності, ризиків і відповідальності української та російської сторін, яка випливає з нерівноправних умов чинного контракту про купівлю-продаж газу і контракту про його транзит. Підтвердженням цьому, на його думку, є щомісячне напруження в пошуках коштів для розрахунку за газ і очікування потенційних штрафних санкцій.

«Для нас є принциповим формування ціни газу і ставки транзиту на ринкових засадах та деполітизація цього процесу», – констатував В.ЮЩЕНКО.

Крім цього, основними темами розмови стали перспективи європейської інтеграції України у контексті підготовки інавгураційного саміту «Східне партнерство», внутрішньополітичні питання, зокрема, необхідність проведення конституційних змін з метою забезпечення політичної стабільності та незворотності демократичного розвитку.