На дострокових виборах мерів у трьох містах перемагають кандидати від ЄЦ

На дострокових виборах мерів Лисичанська, Перечина та Герци перемогли кандидати від партії “Єдиний центр”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного центру”, за результатами паралельного підрахунку голосів, що проводила партія, її представник Валерій БОНДАРЕНКО “практично став Лисичанським міським головою” – за нього проголосувало 17,33% виборців.

Двоє кандидатів від ВО «Батьківщина» В’ячеслав ТЕРОСИПОВ та Костянтин ЄПІФАНЦЕВ отримують по 14,25% і 0,75% голосів відповідно. Член СПУ Андрій СКОРИЙ набрав 13,18% голосів виборців. За позапартійних Олександра БОНДАРЕНКА проголосували 3,76%, за Юрія КАСЬЯНОВА – 0,98%.

За даними “Єдиного центру”, явка виборців на виборах мера Лисичанська була досить низькою – лише 33,8%.

Міським головою міста Перечин Закарпатської області також стає “єдиноцентристка” - Мирослава ГУРАНИЧ, котра наразі є в.о. Перечинського міського голови. За даними паралельного підрахунку голосів “Єдиного центру”, М.ГУРАНИЧ підтримали 56,1% виборців.

Результати опонентів розподілилися наступним чином: Іван ПОГОРІЛЯК (Народна партія) – 21,25%; Роман ШНІЦЕР (позапартійний) – 12,97%; Михайло ЛАКАТОШ (позапартійний) – 2,3%; Юрій КАЧУР (ВО «Батьківщина») – 0,86%.

Загальна явка виборців у м.Перечин на момент закриття дільниць становила 72%.

Крім того, прес-служба партії повідомляє, що у місті Герца Чернівецької області за “прихильника “Єдиного центру” Василя СКРИПКАРУ проголосувало 28,04% осіб. Явка виборців у м.Герца становила 51,3%.

Як повідомлялося, 3 травня вибори міських, сільських та селищних голів відбулися у 48 населених пунктах.