Дніпро приєднався до електронної системи ProZorro.Продажі

Мер Дніпра Борис Філатов підписав декларацію про приєднання до меморандуму Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

Угода передбачає підключення міста до нового проекту ProZorro, що забезпечує можливість продавати комунальне майно з максимальною вигодою для міського бюджету.

Борис Філатов наголосив: проведення відкритих і прозорих публічних торгів є важливим пріоритетом для його команди. Він також згадав, що попри всі складнощі під час впровадження системи ProZorro, нині Дніпровська мерія стабільно залишається у першій п'ятірці загальнодержавного рейтингу системи електронних закупівель.

«Це хороша ініціатива, яку ми підтримуємо. Приєднання мерії до електронної системи ProZorro.Продажі дасть змогу прибрати корупційну складову з продажів певного комунального майна. Адже на електронному аукціоні власником стане той, хто заплатить найбільшу суму грошей. Водночас, упевнений, що мені як міському голові доведеться боротися з певною інерцією апарату, який я очолюю, та з інтересами деяких зацікавлених осіб. Та дорогу здолає той, хто йде», – зазначив міський голова.

Через ProZorro.Продажі можна, зокрема, продавати або здавати в оренду будівлі та приміщення або застарілу рухому власність комунальних підприємств. При цьому вартість лотів може зрости, в середньому, на 12%. Тобто міський бюджет отримуватиме додаткові кошти.

«За рік ProZorro.Продажі продала майна на понад 3 мільярди гривень та стала системою з продажів держактивів №1. Ми стартували з державних закупівель ProZorro, потім перейшли до продажу активів збанкрутілих банків, і ось тепер – до продажу майна і права оренди держпідприємств», – сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

За словами посадовця, наразі до проекту приєдналися вже понад 10 міст України, великі комунальні компанії та державні підприємства. Поки що все це за власним бажанням.

«Але у нас є приклад з державними закупівлями, які набули законодавчого статусу», – додав заступник міністра.

Водночас, він вручив меру Борису Філатову подяку від ProZorro.Продажі.

Сучасна платформа дасть змогу створити здорову конкуренцію, а інвестори, зокрема й іноземні, зможуть працювати за єдиними правилами. За прозорістю проведення торгів можуть стежити представники громадськості.

Разом із Дніпром до нового модуля системи Prozorro приєдналися також Львів, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, Вінниця, Хмельницький, Харків, Полтавська обласна рада, Донецька військово-цивільна адміністрація і місто Покров, що на Дніпропетровщині.

Як відомо, ProZorro.Продажі визнали найкращим антикорупційним стартапом світу на конкурсі Citi банку. Розробку підтримує низка європейських організацій.

Проект ProZorro.Продажі реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – першого в Україні та Молдові регіонального фонду прямих інвестицій з капіталом 150 млн дол., заснованого за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та громадської організації Transparency International Україна – українського відділення всесвітньо відомої антикорупційної організації Transparency International, створеної 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном.