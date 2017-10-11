Засідання у справі про держзраду Януковича знову перенесли через неявку адвоката

Засідання колегії Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перенесено на 15.00 19 жовтня через неявку його адвоката Максима Гераська.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього судового засідання головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що адвокат Януковича прибуває в Україну лише 13 жовтня, а оскільки у даній справі розгляд неможливий без участі адвоката, то засідання переноситься на 19 жовтня.

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Прокурори погодилися з тим, що засідання потрібно перенести, проте додали, що таким чином Герасько пробує затягнути розгляд справи у суді.

Нагадаємо, що минулого разу засідання також не відбулося через те, що Герасько поїхав до Росії для того, щоби, за його словами, узгодити правову позицію зі своїм клієнтом Януковичем.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.