Засідання у справі про держзраду Януковича знову перенесли через неявку адвоката
Минулого разу засідання також не відбулося через те, що Герасько поїхав до Росії для того, щоби, за його словами, узгодити правову позицію зі своїм клієнтом Януковичем.
Засідання колегії Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича перенесено на 15.00 19 жовтня через неявку його адвоката Максима Гераська.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього судового засідання головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що адвокат Януковича прибуває в Україну лише 13 жовтня, а оскільки у даній справі розгляд неможливий без участі адвоката, то засідання переноситься на 19 жовтня.
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Прокурори погодилися з тим, що засідання потрібно перенести, проте додали, що таким чином Герасько пробує затягнути розгляд справи у суді.
Нагадаємо, що минулого разу засідання також не відбулося через те, що Герасько поїхав до Росії для того, щоби, за його словами, узгодити правову позицію зі своїм клієнтом Януковичем.
Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.
29 червня колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.