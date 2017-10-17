Силовики заблокували групу активістів у дворі на вулиці Грушевського (відео)

Близько 100 нацгвардійців і поліцейських не випускають з двору на вулиці Грушевського в Києві групу активістів.

Це випливає з прямого відеовключення з місця подій, передає "Українська правда".

Нардеп від БПП Лещенко опинився одним із заблокованих у дворі, що неподалік від стадіону імені Валерія Лобановського.

Читайте такожНардеп заявив про можливий штурм Верховної Ради

Правоохоронці перекрили арку, яка є єдиним виходом із закритого подвір'я. Як зауважив нардеп, нацгвардійці з перших кількох рядів кордону одягнені у світловідбиваючі жилети з символікою Одеси.

Ситуація виникла через те, що активісти хотіли винести туристичні намети. Лещенко спробував пройти скрізь кордон, але його не пропустили.

Він сказав поліцейському, що закон про скасування депутатської недоторканості ще не ухвалено, тож правоохоронці не мають права його затримувати.

"Ви порушуєте Конституцію", - заявив він.

Але і це не дало жодної користі. При цьому керівник нацгвардійців кілька разів повторював, що "зараз пропустимо".

Депутат зробив спробу знайти інший вихід, але такого не виявилося.

Пізніше в кадр потрапила ще одна депутат ВР - Надія Савченко, яка також опинилася серед заблокованих активістів.

Ще деякий час потому Лещенку все ж вдалося проштовхнутися вздовж стіни повз правоохоронців і вийти на вулицю Грушевського. Він повідомив, що півтори години не міг цього зробити.

Як повідомляв УНІАН, частина учасників акції під Радою перемістилася до деяких виходів з будівель парламентських комітетів та заблокувала їх. Це відбулося після заклику зі сцени на мітингу у зв’язку з оголошенням перерви у роботі парламенту. Таким чином активісти хочуть змусити народних депутатів продовжити працювати.