Мітингувальники під Радою почали блокувати держустанови

14:35, 17 жовтня 2017
Політика
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Учасники акції заблокували виходи з будівлі комітетів на вулицях Садова та Шовковична.

Зранку під Радою відбувається мітинг з вимогою скасувати недоторканість / фото @chesno_movement

Частина учасників акції під Верховною Радою України перемістилася до деяких виходів з будівель парламентських комітетів та заблокувала їх.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після заклику зі сцени на мітингу у зв’язку з оголошенням перерви у роботі парламенту.

Таким чином активісти хочуть змусити народних депутатів продовжити працювати.

Деякі учасники акції заблокували виходи з будівлі комітетів на вулицях Садова та Шовковична. Разом з тим поки що вихід із будинку комітетів на вулиці Грушевського не заблокований.

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Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. В акції беруть участь від 5 до 7 тис. осіб.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

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Теги: #депутатська недоторканність#мітинг під Радою 17 жовтня