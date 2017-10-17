Активісти планують залишатися під Радою до виконання їхніх вимог

Активісти мають намір залишатися під стінами Ради і домагатися виконання своїх вимог, оскільки лідери БПП і НФ заявили про готовність включити скасування недоторканності і закони про вибори лише до порядку денного четверга.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Мустафа Найєм після переговорів у кабінеті спікера парламенту Андрія Парубія.

«Ми залишаємося і будемо домагатися виконання наших вимог стільки, скільки буде потрібно», – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, учасники мітингу під ВР встановлюють намети на вул. Михайла Грушевського. Перед цим між активістами та поліцією сталися сутички на розі вулиць Садова та Грушевського. Після чого поліція створила коридор, щоб активісти безперешкодно перейшли в бік площі Конституції з наметами та іншим інвентарем для наметового містечка.

З ранку під Верховною Радою проходить мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10 », ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та низка громадських організацій.

13 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі не виключав, що акція 17 жовтня може стати безстроковою у разі невиконання вимог її учасників.