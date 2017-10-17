У Києві мітингувальники встановили перші намети під Радою (фото)

У Києві учасники мітингу за скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду та внесення змін до виборчого законодавства встановлюють намети на вулиці Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбувається навпроти площі Конституції. Наразі активісти встановлюють один намет, водночас поряд лежить інвентар для встановлення інших наметів.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці пропустили мітингувальників з наметами на площу Конституції перед Верховною Радою, де зранку проходить масова акція. Це відбулося після сутичок між активістами та поліцією на розі вулиць Садова та Грушевського.

Читайте такожПід Радою почалися сутички мітингувальників з поліцією, є потерпілі (фото, відео)

Поліція створила коридор, щоб активісти безперешкодно перейшли у бік площі Конституції з наметами та іншим інвентарем для наметового містечка.

З ранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

13 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі не виключав, що акція 17 жовтня може стати безстроковою у разі невиконання вимог її учасників.