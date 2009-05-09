На Хрещатик вийшла колона на чолі з Симоненком і Морозом

У Києві на Хрещатику проходить демонстрація представників лівих політичних сил з нагоди Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, колону учасників ходи очолюють лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО та лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ.

Попереду колони демонстрантів пересувається бронетранспортер, за яким крокують ветерани, переодягнені у форму воїнів Радянської Армії часів Великої Вітчизняної війни. Учасники акції несуть партійні прапори, а також прапори колишніх радянських республік, прапори видів Збройних Сил Радянської Армії. Також у колоні є декілька демонстрантів, які несуть державні прапори Російської Федерації.

Із гучномовців лунають гасла партійних лідерів, які, зокрема, висловлюють сподівання, що свято 9 травня в Україні ніколи не буде забуте.

Слідом за комуністами і соціалістами Хрещатиком проходять представники Союзу лівих сил, а також активісти громадського об’єднання ветеранів силових структур «Щит».

У колонах демонстрантів також крокують духові оркестри, які виконують радянські і військові марші.