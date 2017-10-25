"Ставив там, де високий коефіцієнт": Ляшко прокоментував виграші у півмільйона гривень

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко каже, що виграв півмільйона гривень не у лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.

"Ставив там, де високий коефіцієнт. Ставив на "Шахтар", за який вболіваю, ставив на "Ліверпуль". Виграв, заплатив податки. Так я і раніше заробляв гроші. До речі, з Росітою (дружиною – УНІАН.) я познайомився 20 років тому в залі ігрових автоматів", - повідомив "Обозревателю" Ляшко.

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За словами політика, виграші були анонімними, й він не був зобов'язаний їх декларувати, проте як сумлінний громадянин вирішив не приховувати додатковий дохід.

"Кожен політик та чиновник зобов'язаний бути чесним. Я живу чесно: поставив ставку, виграв, задекларував, заплатив податки, а не відвів у "тінь". Ніхто не живе на одну зарплату. Чому ми боремося за підвищення зарплат? Щоб люди змогли на них нормально жити. А зараз 90% українців отримують зарплати в конвертах й не платять податки", - підсумував Ляшко.