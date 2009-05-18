Прес-конференція за результатами проекту «Рейтинг вузів «Компас-2009»

21 травня о 13.00 в прес-центрі «УНІАН» (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, в рамках якої будуть представлені результати проекту «Рейтинг вузів «Компас-2009», ініційованого компанією «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) за підтримки Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України».

У прес-конференції візьмуть участь представники Компанії СКМ, Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), представники медіа-пратнера - журналу «Кореспондент», і інформаційного партнера - газети «Сьогодні», та інші партнери проекту.

«Рейтинг вузів «Компас-2009» - унікальний проект, що відображає оцінку якості освіти потенційними роботодавцями і випускниками. Мета проекту - допомогти абітурієнтам обрати вуз, виходячи з реальних показників якості освіти. Учасниками проекту «Рейтинг вузів «Компас - 2009» стали 234 українських вузів 3-4 рівня акредитації, які здійснюють підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів по 5 напрямкам, найбільш затребуваним реальним сектором економіки.

Для участі в прес-конференції необхідна попередня акредитація, що відбуватиметься 18 - 20 травня в Департаменті корпоративних комунікацій Компанії СКМ і в редакції журналу "Кореспондент".

Акредитація за тел.: (050) 328-16-84 - контактна особа - Ірина СОБОЛЬ (СКМ); (067) 464-65-70 - контактна особа - Олеся ЄДІНАК («Кореспондент»).

Електронні адреси для акредитації: isobol@scm.com.ua; yedynak@kpmedia.ua

Додаткова інформація за тел.: (050) 328-16-84