Ющенко нарахував у Нафтогазу 59 мільярдів боргу, Тимошенко не згодна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО по-різному оцінюють фінансовий стан НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, розповідаючи про нараду в Секретаріаті Президента.

За словами В.ЛИТВИНА, Президент на нараді зазначив, що кредиторська заборгованість НАК «Нафтогаз України» становить 59 млрд. грн., але прем`єр «категорично заперечує цю цифру».

«Позиція Президента в тому, що програли газові переговори і ведемо країну до краху», - сказав спікер, додавши, що «це лейтмотив його (В.ЮЩЕНКА – УНІАН) вступного слова».

В.ЛИТВИН зазначив, що також на нараді обговорювалося питання про виконання меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. Він нагадав, що в червні до України має прибути Місія МВФ і за результатами її роботи наша держава може отримати черговий транш кредиту у 3 млрд. дол.

Він також повідомив, що під час наради йшлося про необхідність «прозорого функціонування банківської системи». За словами В.ЛИТВИНА, учасники наради наголошували на необхідності повної незалежності НБУ, зміни функції наглядової ради Нацбанку, щоб зробити її, «по суті, технічною».

Крім того, на нараді в СП йшлося про необхідність ухвалення закону, який би передбачав визначення, хто є справжніми власниками банків. За словами спікера, це треба зробити для того, щоб не повторювалася ситуація, коли засновники банків і кредитори цих банків - «це одні ті самі люди».

Голова ВР повідомив, що також на зустрічі йшлося про те, щоб процес рекапіталізації банків проходив «зрозуміло і прозоро».

Як повідомляв УНІАН, під головуванням В.ЮЩЕНКА в Секретаріаті Президента сьогодні відбулась нарада за участю вищого керівництва держави та лідерів політичних сил з питань узгоджених дій щодо подолання кризових явищ.

Головна мета наради - обговорення єдиного загальнонаціонального антикризового плану, зокрема виконання Положень Меморандуму з МВФ та ситуація, що склалася на газовому ринку.