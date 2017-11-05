Теракти в Україні: диверсії проти українців, "рука Кремля" чи бізнес-розбірки авторитетів (відео)

З початком війни вибухи серед вулиці стали звичним явищем. Версії сиплються одна за одною, але тільки й чути: рука Кремля, Путін, Кадиров. Та слід поглянути на теракти в Україні з іншої точки зору. Як Україну заполонили бандити з Грузії, Чечні та інших регіонів та що їм тут потрібно. Вибухи по всій країні, від яких страждають звичайні люди. Проти кого ці диверсії: проти країни, українців чи конкретних осіб? А також, як терористи закладають вибухівки в машини та чому почерк в усіх вибухах в Україні схожий. Про це йдеться в сюжеті «Українських сенсацій».

Україну накрила хвиля гучних вбивств: Павло Шеремет, Максим Шаповал, Тимур Махаурі, Денис Вороненков, Аміна Окуєва та ін. Усі вони загинули чи то від нахабних вибухів серед білого дня, чи то від бандитських куль просто у центрі столиці.

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У випусках новин ми чуємо про смерті відомих людей, але щодня вбивають і простих громадян.

Останній рік в Україні – рік нахабних вбивств. І нахабні вбивці гуляють на свободі. Від великого мегаполісу до маленьких міст – фактично тут, у себе вдома, українці давно не почувають себе у безпеці, адже терористичні дії дісталися самого серця країни. Столиця стає місцем розбірок бандитів, які заполонили країну.

Хто ж наважився перетворити мирні міста України на поле бою та чому правоохоронці невзмозі попередити теракти, які загрожують кожному. Чи справді кожен вибух - справа тієї самої страшної «руки Кремля»? Може слід шукати замовників серед інших?

«Коли йде війна, коли є агресор, то відбувається таке і в столиці. І може відбуватися і у великих містах. І до цього треба бути готовим і протидіяти цьому явищу. Дестабілізуючи столицю, можна дестабілізувати всю країну. Методи 90-х років, які були забуті, як бачимо, повертаються» - переконаний політичний експерт.

Середня статистика вибухів по звичайним українських містах – 6-8 вибухів на рік і не усі поліція розслідує як теракт. За останні 2 роки лише у Києві зафіксовано 27 вибухів від розривів гранат до підривів машин.

«Якщо розглядається одна версія, що це може бути діяльність лише ворожої спецслужби і що це РФ, то, безумовно, деякі злочинні угрупування почнуть використовувати таку тактику для того, щоб вподальшому звернути все на ворожі спецслужби», - запевняє експерт.

Стався вибух – винні російські спецслужби: зручний спосіб для кримінальних банд переводити стрілки туди, у Кремль.

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В українському Держстаті підрахували: із січня по вересень 2017 року внаслідок злочинних діянь загинуло 5 тисяч осіб. Для порівняння за 2013 рік вказано, що від злочинних діянь загинуло 2042 людини.

За даними поліції цього року сталося уже 1243 умисних вбивств і замахів на вбивство.

«Дуже багато кримінальних угрупувань перекочувало до нас із Грузії, з Кавказу. І такі війни вони ведуть між собою за переділ» - зазначає експерт.

Окрема історія - диверсії чи тероризм на військових складах. Чому один і той же почерк наштовхнув слідчих на версії про халатність. Гриміло в Балаклії, Сватовому, Лозовій, Новобогданівці, під Донецьком та в Калинівці. Системно знищуються найбільші склади боєприпасів. Недбале ставлення до безпеки стратегічних об’єктів на третьому році війни – неприпустиме.

В Україні поряд з ворожими спецслужбами непогано адаптувалися і бандити. Їм, напевно, дуже зручно і безпечно маскувати свої кримінальні діяння під теракти, які роками не розслідують і не розкривають. І це, схоже, влаштовує всіх, окрім простих українців. У своїй же країні люди не почувають себе у безпеці.