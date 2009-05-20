У Єханурова кажуть, що всі цифри з актів КРУ вони вже вбили

Міністерство оборони України не погоджується з висновками Головного контрольно-ревізійного управління стосовно порушень у сфері організації харчування військовослужбовців і спростовує їх.

На цьому наголосила заступник Департаменту державних закупівель та ресурсного забезпечення Міноборони Ольга ГЛОБІНА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона повідомила, що з липня 2008 року співробітники ГоловКРУ постійно перевіряли діяльність Міністерства оборони .

“Всі висновки, твердження, які викладені в акті, лягли в основу публікації у газеті “Дзеркало тижня” (випуск за 16-22 травня 2009 року – УНІАН).”, - зазначила О.ГЛОБІНА, додавши, що оприлюднена у статті інформація про конкретні суб’єкти господарювання буде оскаржена.

Вона наголосила, що співробітники ГоловКРУ, які здійснювали перевірку, не мали досвіду та компетенції, щоб зробити фаховий аналіз та висновки саме у сфері організації харчування.

“Таким чином, я вважаю, всі доводи, які були викладені в акті, зараз спростовуються, і Міністерством оборони до ГоловКРУ надані відповідні заперечення та зауваження. Усі ті цифри, які зазначалися в акті, вони, якщо можна так сказати, “вбиті”, - сказала заступник директора профільного департаменту Міноборони.

Вона також повідомила, що військове відомство не могло погодитися з цією інформацією й відмовилось підписати акт перевірки.

“Ще раз хочу наголосити. Там всі зауваження спростовані конкретними цифрами. Ці матеріали передані до ГоловКРУ як офіційне заперечення”, - сказала О.ГЛОБІНА.

У зв’язку з цим вона пояснила, що у ЗСУ організація харчування і оплата за нього здійснюється за фактом надання послуг.

“На сьогодні Міноборони здійснює оплату (за харчування) із розрахунку 35,01 грн. на добу на одного військовослужбовця. Саме виходячи із цієї вартості здійснюється решта розрахунків як самими суб’єктами господарювання, так і при плануванні бюджетного запиту”, - повідомила О.ГЛОБІНА, уточнивши, що 17,69 грн. із цієї суми становить вартість набору продуктів, решта – оплата витрат комерційного підприємства.

“А чи можливо на сьогодні на 17,69 тричі похарчуватися?” – зауважила вона.

У свою чергу, керівник комерційного підприємства з надання послуг з організації харчування у ЗСУ Володимир ТЕРЕЩЕНКО висловив упевненість, що прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО надають неправдиву інформацію про організацію харчування у Збройних силах та наявні зловживання у цій сфері.

“Прем’єр-міністра вводять в оману та надають недостовірну інформацію. А ми, які працюємо у цій сфері, знаємо точно що і яким чином ми закуповуємо для харчування солдатів”, - сказав В.ТЕРЕЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду були обнародувані результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.

Після цього прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО попросила Верховну Раду і МВС створити спеціальну групу з розслідування фактів корупції в Міноборони і заявила про намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони