Балога не хоче очолювати ЄЦ: йому і так добре

Колишній глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не має наміру очолювати партію «Єдиний центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не збираюсь очолювати партію», - сказав В.БАЛОГА.

Разом з тим, він зазначив, що ці питання є компетенцією керівних органів партії. В.БАЛОГА зазначив, що він і так є одним з лідерів партії. «Навіщо мені стояти на вищому щаблі», - додав він.