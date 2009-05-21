Балога не хоче очолювати ЄЦ: йому і так добре
12:55, 21 травня 2009Політика
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Політик дає прес-конференцію
Колишній глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не має наміру очолювати партію «Єдиний центр».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Я не збираюсь очолювати партію», - сказав В.БАЛОГА.
Разом з тим, він зазначив, що ці питання є компетенцією керівних органів партії. В.БАЛОГА зазначив, що він і так є одним з лідерів партії. «Навіщо мені стояти на вищому щаблі», - додав він.
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