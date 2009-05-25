Єхануров, якщо його відправлять у відставку, піде в науку

Юрій ЄХАНУРОВ у разі відставки з посади міністра оборони України займеться науковою й викладацькою діяльністю.

Про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 79 від 25 травня), відповідаючи на запитання про те, як він бачить своє майбутнє, якщо доведеться залишити посаду міністра оборони.

Ю.ЄХАНУРОВ нагадав, що очолює фонд «Україна-ЮНЕСКО» і як голова фонду працюватиме над тим, щоб Національний заповідник «Херсонес Таврійський» внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Окрім цього, він розглядає можливість роботи в Інституті конкурентного суспільства, який займається дослідженнями у галузі підприємництва.

Також Ю.ЄХАНУРОВ є професором Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, де читає лекції з інвестицій на економічному факультеті.

«Це коли я перший раз йшов із посади міністра економіки, то вийшов на вулицю і не знав, куди йти. Зараз інша ситуація», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

Президент, у свою чергу, зазначив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони, й назвав звинувачення в корупції в адресу Ю.ЄХАНУРОВА політичними маніпуляціями.

21 травня Ю.ЄХАНУРОВ продемонстрував журналістам документи, що підтверджують законну діяльність його відомства й у земельній сфері, й у сфері харчування військовослужбовців. Він назвав позицію уряду в цьому питанні «наїздом».