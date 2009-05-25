Єхануров, якщо його відправлять у відставку, піде в науку
Ще перший раз він не знав, куди йти...
Юрій ЄХАНУРОВ у разі відставки з посади міністра оборони України займеться науковою й викладацькою діяльністю.
Про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 79 від 25 травня), відповідаючи на запитання про те, як він бачить своє майбутнє, якщо доведеться залишити посаду міністра оборони.
Ю.ЄХАНУРОВ нагадав, що очолює фонд «Україна-ЮНЕСКО» і як голова фонду працюватиме над тим, щоб Національний заповідник «Херсонес Таврійський» внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Окрім цього, він розглядає можливість роботи в Інституті конкурентного суспільства, який займається дослідженнями у галузі підприємництва.
Також Ю.ЄХАНУРОВ є професором Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, де читає лекції з інвестицій на економічному факультеті.
«Це коли я перший раз йшов із посади міністра економіки, то вийшов на вулицю і не знав, куди йти. Зараз інша ситуація», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оприлюднено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.
Президент, у свою чергу, зазначив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони, й назвав звинувачення в корупції в адресу Ю.ЄХАНУРОВА політичними маніпуляціями.
21 травня Ю.ЄХАНУРОВ продемонстрував журналістам документи, що підтверджують законну діяльність його відомства й у земельній сфері, й у сфері харчування військовослужбовців. Він назвав позицію уряду в цьому питанні «наїздом».