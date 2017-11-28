США не прийняли жодного рішення щодо можливості надання зброї Україні - Волкер

Сполучені Штати Америки не прийняли жодного рішення щодо можливості надання озброєння Україні.

Про це спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер сказав в інтерв'ю виданню Politico.

"Немає жодного прийнятого рішення", - сказав Волкер.

Видання зазначає, що після місяців внутрішніх обговорень Пентагон та Державний департамент рекомендували президенту Дональду Трампу схвалити пакет у розмірі 47 мільйонів доларів українському уряду на купівлю американського озброєння, яке б включало протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Але Трамп ще не затвердив цю рекомендацію, і багато оглядачів вважають, що президент США не виявляє великого бажання це зробити. Зазначається, що, враховуючи наближення президентських виборів у Росії та неясність майбутнього у переговорах щодо України з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, цілком ймовірно, що США найближчим часом не будуть приймати рішень на основі рекомендації.

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Як зазначає Politico, декілька джерел стверджують, що Волкер є рішучим прихильником пропозиції щодо продажу зброї Україні. В інтерв'ю виданню він дав зрозуміти, що він підтримує цю ідею. "Немає нічого, що заперечувало би, на мій погляд, чому Україна повинна бути особливим випадком, чому би нам не зробити це, особливо, коли вони активно намагаються захищати власну територію", - заявив Волкер.

Він також зауважив, що не вважає, що надання Україні високотехнологічного озброєння може мати негативні наслідки та спричинити загострення ситуації на Донбасі. Також Волкер не вважає, що надання озброєння сприятиме тому, що Україна відмовиться від переговорів і продовжуватиме воювати.