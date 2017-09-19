Сенат США виділив $500 мільйонів допомоги та санкціонував летальну зброю для України

Сенат США ухвалив проект "Закону про бюджет США на потреби національної безпеки 2018 р.", який передбачає виділення $500 мільйонів для підтримки України у безпековій та оборонній сферах.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці глави української держави Петра Порошенка в Twitter.

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Згідно з повідомленням, проект закону санкціонує надання нашій країні летального озброєння оборонного характеру.

"Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної та берегової охорони", - йдеться у повідомленні.