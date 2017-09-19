Сенат США виділив $500 мільйонів допомоги та санкціонував летальну зброю для України
Проект бюджетного закону на 2018 рік санкціонує надання нашій країні летального озброєння оборонного характеру.
Сенат США ухвалив проект "Закону про бюджет США на потреби національної безпеки 2018 р.", який передбачає виділення $500 мільйонів для підтримки України у безпековій та оборонній сферах.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці глави української держави Петра Порошенка в Twitter.
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Згідно з повідомленням, проект закону санкціонує надання нашій країні летального озброєння оборонного характеру.
"Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної та берегової охорони", - йдеться у повідомленні.
September 19, 2017