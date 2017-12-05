З'явилися фото Саакашвілі на даху

За даними журналістів, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, в якого зараз вдома тривають обшуки, піднявся на дах 8-поверхового будинку й погрожує стрибнути вниз, якщо його торкнуться правоохоронці.

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Журналісти отримали світлини Саакашвілі з даху та біля будинку, де тривають слідчі дії ГПУ, передає Еспресо.TV.

Як повідомляв УНІАН, у київській квартирі лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі проходить обшук. Про це заявив його соратник Давид Сакварелідзе.

За даними джерел, це справа Генеральної прокуратури. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу "Альфа" в рамках кримінального провадження щодо політиків-втікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Оновлено. Пізніше Саакашвілі затримали. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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