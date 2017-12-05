Саакашвілі на даху, обшук у квартирі, сутички біля Майдану: всі подробиці про затримання політика (фото, відео)

Сьогодні вранці, 5 грудня, стало відомо, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі проходить обшук. Про це заявив його соратник Давид Сакварелідзе.

До речі, квартира політика знаходиться біля Майдану Незалежності. Пізніше стало відомо, що сам політик через несподіваний обшук забрався на дах 8-поверхового будинку і погрожував зістрибнути з даху, якщо до нього хтось доторкнеться.

Саакашвілі з даху будинку звинуватив українську владу у змові з Росією. Політик вважає, що українська влада виконує накази Путіна.

Також стало відомо, це справа Генеральної прокуратури. Обшук провели із залученням спецпідрозділу "Альфа" в рамках кримінального провадження щодо політиків-втікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

До цього часу під вже знаменитим будинком почали збиратися прихильники Саакашвілі і правоохоронці. Не обійшлося без сутичок.

Зіткнення біля будинку Саакашвілі почалися після того, як прихильники політика спробували облаштувати барикади навпроти під'їзду. Правоохоронці взяли у кільце активістів і відтіснили їх вниз по вулиці, тим самим не давши перекрити дорогу сміттєвими баками. В результаті бійки силовики затримали щонайменше одного активіста

Однак мітингувальників це не зупинило - під будівлею кидали димові шашки та петарди, були чутні постріли. Також один з прихильників Саакашвілі облив себе бензином і намагався підпалити.

Правоохоронцям все ж вдалося зловити Саакашвілі на даху і вивести його з дому.

На даний момент автомобіль із затриманим Саакашвілі намагається покинути вулицю, проте мітингувальники блокують проїзд. Близько 100 агресивно налаштованих людей намагаються заблокувати проїзд автомобіля - вони стали живим щитом біля вулиці Трьохсвятительській і заблокували подальший рух.

Соратники Саакашвілі влаштували біля автомобіля політика імпровізовану сцену на даху автомобіля і встановили звукопідсилювальну апаратуру. Активісти виголошують промови на підтримку політика і закликають киян приєднуватися до блокування автомобіля, в якому знаходиться Саакашвілі.

УНІАН повідомляє, що до автомобіля вже підтягнулися бійці Нацгвардії.

В результаті зіткнень між прихильниками екс-глави Одеської області Міхеїла Саакашвілі і правоохоронцями постраждали люди. Під час сутичок постраждали кілька правоохоронців.

Саакашвілі вручили підозру в рамках кримінального провадження щодо ч. 1 ст. 256 КК (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності).