Порошенко висунув ультиматум щодо Антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко заявив про наміри самостійно внести законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня він не побачить прогресу. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради України з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду", - йдеться у його повідомленні.

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За словами президента, це було продиктовано бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Цей проект ще на стадії написання мав би бути узгоджений між різними політичними силами.

"Моя пропозиція все ще в силі. Однак якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом семи-десяти днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект", - наголосив Порошенко.

Також очільник держави попросив народних депутатів зняти з порядку денного старий законопроект "Про антикорупційні суди", як це рекомендувала Венеціанська комісія, і розчистити простір для нового проекту.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада президент України Петро Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію листа з пропозицією вжити передбачених регламентом ВР заходів для відкликання законопроекту № 6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету ВР утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

За словами глави держави, подання та реєстрація нового законопроекту про Антикорупційний суд є неможливими через законопроект № 6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати.

9 листопада парламент тричі голосував за відкликання законопроекту «Про антикорупційні суди» з порядку денного сесії, проте безуспішно.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.