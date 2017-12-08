Доказів прокуратури недостатньо для оголошення підозри Саакашвілі – екс-головний слідчий СБУ

Генеральна прокуратура України не надала достатньо доказів щодо фінансування олігархом Сергієм Курченком мітингів на чолі із політиком Міхеілом Саакашвілі.

Про це у ток-шоу "Право на владу" заявив колишній головний слідчий СБУ Василь Вовк, передає ТСН.

Читайте такожГеращенко пояснив, чому поліція не затримує Саакашвілі

"У нас всюди припущення: брав гроші – значить, передавав. Якщо долари - значить, з Росії. Якщо з Росії – значить, від Курченка. Де це ким встановлено? Переходимо до цих концертів і фільмів… Я на цих відео не побачив жодної ознаки жодного злочину, який передбачений Кримінальним кодексом України", - сказав він.

Вовк додав, що на підставі таких доказів ніколи в житті не оголосив би кому-небудь підозру.

Також, на думку колишнього головного слідчого СБУ, у випадку із Саакашвілі всі забули про презумпцію невинуватості.

"Згідно зі ст. 62 Конституції України, ніхто не може бути визнаний винним, доки його винуватість не буде доведено у встановленому законом порядку і не зафіксовано в обвинувальному рішенні суду", - сказав Василь Вовк.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою, Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.