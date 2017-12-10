Учасники ходи в центрі Києва вимагають звільнити Саакашвілі

Учасники маршу за прийняття закону про імпічмент пройшлися центральними вулицями Києва з вимогою звільнення колишнього голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти пройшлися проїжджою частиною бульвару Шевченка, проїжджою частиною вулиці Хрещатик та підійшли до Майдану Незалежності.

Під час ходи учасники зібрання скандували “Міші свободу”, “Мішу на волю”. Також вони скандували “Порошенка у відставку”, “Руки геть від НАБУ”, “Марш мільйонів”, “Свободу політв’язням”, “Імпічмент”, “Україно, вставай” та інші.

Марш проходить без провокацій і надзвичайних ситуацій.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі.

Того дня генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

6 грудня стало відомо, що Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Як повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький, Саакашвілі оголосив голодування.