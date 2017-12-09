Саакашвілі передали в СІЗО особисті речі, ліки та зошити - адвокат (відео)

Екс-голові Одеської ОДА, лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі соратники передали у СІЗО СБУ особисті речі, ліки, книги та зошити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам біля будівлі СІЗО адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький та позафракційний народний депутат Юрій Дерев’янко, які передавали речі.

«Сьогодні нам вдалося передати особисті речі, ліки, книжки, зошити для роботи. Достатньо нормально поводився персонал ізолятора: приймали, все оформили згідно з процедурою, передали», - сказав адвокат.

Зокрема зошити потрібні Саакашвілі, як пояснив Дерев’янко, щоб писати своїм соратникам «інструкції, щоб збирати людей на мирні марші, та писати свої думки, політичні заяви для народу України та світової спільноти».

Адвокат, посилаючись на інформацію людей, які працюють в ізоляторі і приймали речі, повідомив, що Саакашвілі «почувається більш-менш нормально».

«Він продовжує голодувати. Чітка позиція в нього і протест у зв’язку з цим його затриманням. Ми спілкувалися з лікарем, який сказав, що Саакашвілі підтвердив, що не має наміру відмовитись від голодування. Але він п’є воду», - сказав Чернолуцький.

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Адвокат також заявив, що Саакашвілі не мають права утримувати в СІЗО СБУ.

«Порушуються його права як затриманого, тому що не мають права тримати в СІЗО СБУ, бо, згідно з міжнародними конвенціями, він має право перебувати лише в установах, які є в підпорядкуванні Міністерства юстиції. Це є процедурним порушенням», - стверджує захисник.

Також Чернолуцький сказав, що поки не має інформації, коли відбудеться суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі.

«На сьогодні я не отримав клопотання від прокуратури про запобіжний захід. Можливо, до кінця дня така інформація ще надійде і в суд, і нам, згідно з процедурою. На даний час в мене багато пропущених дзвінків... Ми домовилися о 12.00 зі старшим прокурором Домбровським, який виписував повідомлення про підозру, що він обов’язково надасть нам таку інформацію. Але поки що ми нею не володіємо», - сказав адвокат.

Своєю чергою Дерев’янко додав: «Для того, щоб суд відбувся, мають попередити за три години і вручити клопотання про запобіжний захід».

За словами депутата, сьогодні прихильники Саакашвілі збиратися під СІЗО не мають наміру, але закликав усіх прийти завтра о 12.00 у парк імені Тараса Шевченка, де має розпочатися мирний марш «За імпічмент».

Водночас він підкреслив, що в разі, якщо судове засідання розпочнеться сьогодні, то прихильників та соратників Саакашвілі збиратимуть сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.