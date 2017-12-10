В центрі Києва зібралися тисячі прихильників Саакашвілі: серед них і дружина політика (фото, відео)

У парку імені Шевченка в центрі Києва зібралися понад 2 тисячі осіб для участі у марші з вимогою прийняття закону за імпічмент.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зібрання планують пройтися центральними вулицями Києва вздовж бульвару Шевченка до Бесарабської площі і далі вздовж вулиця Хрещатик до Майдану Незалежності.

Читайте такожУ конфлікті між Порошенком і Саакашвілі угледіли "російський слід" - ЗМІ

На Майдані Незалежності встановлена сцена, де відбудеться мітинг, в тому числі з вимогою звільнення затриманого лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. На мітингу також присутня дружина Саакашвілі Сандра.

Після мітингу на Майдані Незалежності учасники зібрання планують піти на Аскольдовий провулок, 3-А, де в СІЗО утримується Саакашвілі, та провести там мітинг. Учасники акції тримають в руках прапори партії “Рух нових сил”, червоно-чорні стяги та державні прапори. Також вони тримають плакати з написами “Я хочу жити в Україні — я хочу жити без корупції”, “Боже, поможи народу України” та інші.

Організатори акції зі сцени біля пам’ятника Шевченку повідомили, що під час маршу центральними вулицями вони співпрацюватимуть з поліцією. Також організатори заявили, що вони не є провокаторами чи екстремістами.

Учасники зібрання зайняли проїжджу частину вулиці Володимирської та розпочали рух в напрямку Майдану Незалежності. На початку колони їде машина зі звукопідсилювальною системою. На даху машини виступає один із представників партії “Рух нових сил” Іван Слободяник. Він вигукує гасла, а натовп їх повторює. Зокрема учасники акції скандують “Ні корупції, ні Порошенко”, “Банду геть”, “Імпічмент”, “Київ, вставай” та інші. Наразі колона рухається проїжджою частиною бульвару Шевченка, марш супроводжують представники правоохоронних органів, ситуація спокійна.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі.

Того дня генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

6 грудня стало відомо, що Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Як повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький, Саакашвілі оголосив голодування.