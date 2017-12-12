Детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі Каськіва

Сьогодні, 12 грудня, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали чотирьох осіб, ймовірно задіяних у корупційній схемі з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України («Держінвестпроект») та ДП «Державна інвестиційна компанія» у сумі 259,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

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«Серед затриманих - екс-заступник голови «Держінвестпроекту», який також був радником директора ДП «Державна інвестиційна компанія»; колишній працівник «Держінвестпроекту»; колишній директор ДП «Державна інвестиційна компанія»; директор низки приватних підприємств з ознаками фіктивності», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «ТД «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022». Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам «Держінвестпроекту».

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2016 року, після того, як воно було передано з Головного слідчого управління МВС України.

Також зазначається, що 2 серпня в рамках розслідування цього кримінального провадження детективи НАБУ затримали особу, директора одного із приватних підприємств, причетного до розкрадання 94 млн грн ДП «Державна інвестиційна компанія» у 2012-2014 роках.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів вивів з України близько 255 млн грн.

Нагадаємо, 1 листопада, екс-керівник Держінвестпроекту Владислав Каськів був екстрадований з Панами в Україну.

За даними ГПУ, Каськів підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами засобами з держбюджету на суму близько 7,5 млн грн.

У той же день Печерський райсуд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис. грн.

Пізніше генпрокурор заявив, що Каськів перерахував до держбюджету майже 7,5 млн грн завданих державі збитків. Деякі ЗМІ писали, що за Каськіва внесли заставу.

Довідка УНІАН. Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України в 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

У серпні 2016 року заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва.

У березні цього року влада Панами відмовила Каськіву у наданні статусу політичного біженця.