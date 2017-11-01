Луценко підтвердив перерахування до бюджету від Каськіва майже 7,5 мільйонів гривень

Колишній керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислав Каськів вже перерахував до Державного бюджету України майже 7,5 мільйонів гривень завданих державі збитків.

Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, який транслював канал "112".

"Головне управління Державної казначейської служби України листом від 31.10 на наше ім'я повідомила щодо зарахування коштів до бюджету... від Каськів В.В. до державного бюджету перераховано кошти, згідно меморіального ордену від 25.10.2017 у сумі 7 мільйонів 470 тис 990,65 гривень, які 25.10.2017 зараховано на відповідний рахунок, відкритий за кодом класифікації "Доходи бюджету" у сумі стягнення з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, організації", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 1 листопада колишнього керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислава Каськіва екстрадовано з Панами в Україну. Про це у соціальній мережі Fаcebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - написав генпрокурор.

За його словами, Каськіва було доставлено до Головного слідчого управління Генпрокуратури, де тривали слідчі дії.

Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що Печерський районний суд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 160 тисяч гривень. Сарган зауважила, що у Каськіва є п’ять днів, щоб внести заставу. Якщо заставу не буде внесено, Каськіва візьмуть під варту на 60 діб.

Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. та обмежив його пересування столицею.

3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу та вийшов із в’язниці в Панамі. Він мав залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання щодо його екстрадиції на батьківщину.