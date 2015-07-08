Каськів вивів з України біля чверті мільярда гривень - МВС
20:32, 08 липня 2015Політика
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Колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів вивів з України близько 255 млн грн.
Каськів вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн / zn.ua
Про це заявила начальник Управління МВС із забезпечення повернення активів, одержаних злочинним шляхом, Олена Тищенко, повідомляє прес-служба відомства.
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"Ще одна справа – це "Держінвестпроект", Владислав Каськів, який вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн. Він сплачував по 62 млн грн за акції однієї і тієї ж української компанії, але двом різним суб’єктам в один і той самий час", - сказала Олена Тищенко.
За її словами, правоохоронці вже встановили взаємозв’язок між фактами перерахувань коштів і певними компаніями в Нікосії, столиці Кіпру.
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