Каськів вивів з України біля чверті мільярда гривень - МВС

Про це заявила начальник Управління МВС із забезпечення повернення активів, одержаних злочинним шляхом, Олена Тищенко, повідомляє прес-служба відомства.

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"Ще одна справа – це "Держінвестпроект", Владислав Каськів, який вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн. Він сплачував по 62 млн грн за акції однієї і тієї ж української компанії, але двом різним суб’єктам в один і той самий час", - сказала Олена Тищенко.

За її словами, правоохоронці вже встановили взаємозв’язок між фактами перерахувань коштів і певними компаніями в Нікосії, столиці Кіпру.