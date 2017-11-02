За Каськіва внесли 160 тисяч гривень застави

За екстрадованого напередодні екс-голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва було внесено заставу в сумі 160 тис. гривень. Про це телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Застава була внесена Віктором Єрмолаєвим вчора, 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада колишнього керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислава Каськіва екстрадовано з Панами в Україну. Про це у соціальній мережі Fаcebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - написав генпрокурор.

За його словами, Каськіва було доставлено до Головного слідчого управління Генпрокуратури, де тривали слідчі дії.

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Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну.

Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. та обмежив його пересування столицею.

3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу та вийшов із в’язниці в Панамі. Він мав залишатися на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами цієї країни питання щодо його екстрадиції на батьківщину.