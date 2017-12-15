ГПУ скерувала до суду обвинувальний акт щодо Каськіва

Генеральна прокуратура України скерувала до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо колишнього керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко в соціальній мережі Facebook.

"Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ завершено досудове розслідування у кримінальному проваджені за підозрою колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки), та 14 грудня обвинувальний акт направлено до Печерського суду для розгляду по суті", - наголосив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Каськіва було екстрадовано з Панами в Україну. У Генпрокуратурі його підозрюють у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами з держбюджету на суму близько 7,5 млн грн. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

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Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис. грн.

Пізніше генпрокурор заявив, що Каськів перерахував до держбюджету майже 7,5 млн грн завданих державі збитків.

2 листопада його адвокат Віктор Єрмолаєв повідомив, що Каськів сам заплатив за себе заставу.

Як відомо, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.