Каськів сам заплатив за себе заставу - адвокат

Колишній керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владислав Каськів сам заплатив за себе заставу. Про це написав його адвокат Віктор Єрмолаєв у Facebook.

«У зв'язку з недостовірним повідомленням в пресі щодо джерел походження коштів на заставу пана Владислава Каськіва, як його адвокат повідомляю, що кошти, внесені як застава, є особистими коштами пана Владислава Каськіва».

Читайте такожЛуценко підтвердив перерахування до бюджету від Каськіва майже 7,5 мільйонів гривень

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада екс-керівника Держінвестпроекту Каськіва було екстрадовано з Панами в Україну.

За даними ГПУ, Каськів підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами з держбюджету на суму близько 7,5 млн грн.

Того ж дня Печерський райсуд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис. грн.

Пізніше генпрокурор заявив, що Каськів перерахував до держбюджету майже 7,5 млн грн завданих державі збитків. Деякі ЗМІ писали, що за Каськіва внесли заставу.

Як відомо, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

У серпні 2016 року заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

У березні поточного року влада Панами відмовила Каськіву у наданні статусу політичного біженця.