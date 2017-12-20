Саакашвілі опублікував відкритий лист Порошенку (відео)

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі опублікував новий відкритий лист президенту України Петру Порошенку, в якому підтвердив, що писав особисту записку президенту і пропонував йому переговори. Текст листа Саакашвілі опублікував на сторінці в Facebook.

"Події останніх днів змушують мене написати вам відкритого листа. Наші відносини починалися як дружні. Але сьогодні досягли стану, коли ми з вами знаходимося по різні сторони барикад. Не тільки політичних, але я б навіть сказав, світоглядних. І я розумію, що це лист навряд чи щось змінить у наших відносинах", – сказав Саакашвілі.

Він зазначив, що надіслав особисту записку Порошенку після консультацій з послами дружніх Україні держав.

Читайте також"Схоже, що писали у маршрутці": західні журналісти поглузували з почерку Саакашвілі, яким він написав листа Порошенку

"Я підтвердив, що готовий розмовляти з вами або вашим представником. Домовлятися про подальшу долю України і про недопущення дестабілізації ситуації в країні. Тільки це може бути предметом наших домовленостей. Тільки доля України сьогодні по-справжньому важлива... Політична криза привела Україну на грань дуже серйозних драматичних подій, яких я щиро хотів би уникнути", – йдеться в тексті листа.

При цьому Саакашвілі заявив, що те, що адміністрація президента опублікувала лист, показує, що у нього "немає честі".

"Я пропонував вам разом шукати шляхи вирішення конфлікту. Але замість цього ви опублікували мою особисту записку до вас. Я не проти. У ній немає нічого такого, що б я хотів приховати. Але тим самим ви показали, що у вас немає честі. Ви не відповіли на цей лист. Однак ваша адміністрація організувала провокацію біля Жовтневого палацу. Визнаю, що попався на цю провокацію", – наголосив він.

Читайте також"Не пускайте його": з'явилося відео, як Саакашвілі намагалися вручити повістку на допит до СБУ

Також Саакашвілі заявив, що події під Жовтневим палацом були провокацією, але додав, що буде нести за них політичну відповідальність.

Саакашвілі також закликав Порошенка добровільно піти у відставку. Цей крок він назвав останнім шансом «подолати політичну кризу».

«Президент, який добровільно пішов у відставку, схиливши голову перед волею народу, може розраховувати на пом'якшення покарання і помилування», - заявив Саакашвілі.

Повний текст листа читайте за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко оприлюднив лист екс-голови Одеської обласної державної адміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка.