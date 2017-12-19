У Саакашвілі прокоментували його лист до Порошенка, оприлюднений Банковою

Прес-служба лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі підтвердила справжність листа, який опублікував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Це лист відповідального політика, який буде розкачувати будку олігархів, але ніколи Україну. Те, що Банкова опублікувала цей лист - це слабка позиція", - вважають представники Саакашвілі, передає "Українська правда".

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За твердженнями прес-служби політика, завдяки публікації листа хотіли дискредитувати лідера "РНС".

"Вони намагалися дискредитувати Михеїла Саакашвілі за допомогою "витоків" інформації начебто він просив пробачення й обіцяв зняти намети біля ВР і припинити марші. Так от це все брехня", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко оприлюднив листа екс-голови Одеської обласної державної адміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка.