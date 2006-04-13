Наша Україна, БЮТ і СПУ підпишуть коаліційний протокол

Сьогодні о 17.00 лідери трьох політичних сил, які ведуть переговори щодо створення Коаліції демократичних сил, - Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕЗСМЕРТНИЙ (“Наша Україна”) і Олександр МОРОЗ (СПУ) оприлюднять узгоджений Протокол про порядок формування коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні о 17.00 у Верховній Раді України планується спільне засідання лідерів трьох політичних сил, які ведуть переговори щодо створення Коаліції демократичних сил, та членів робочої групи, яка працює над проектом коаліційної угоди. Під час цієї зустріч буде остаточно узгоджено та оприлюднено Протокол про порядок формування Коаліції демократичних сил.