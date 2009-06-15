Україна перевірить Чорноморський флот на радіацію

Україна протягом 2009-2017 рр. має намір провести радіологічне обстеження об`єктів і земельних ділянок, що їх використовує Чорноморський флот РФ, для виявлення несанкціонованих відходів або кинутих джерел іонізуючого випромінювання і радіоактивного забруднення. Це передбачено в плані додаткових заходів щодо соціально-економічного розвитку Севастополя, затвердженого розпорядженням уряду країни.

Цю роботу доручено Мінприроди і Севастопольській міськдержадміністрації. Перевірка проводитиметься згідно із законом про захист людини від впливу іонізуючого випромінення.

План також включає розділ про ефективне використання в невійськових цілях після 2017 р. інфраструктури Севастопольської бухти. Для цього планується провести інвентаризацію акваторії, майна, бухт і причальних стінок, переданих згідно з базовими угодами від 28 травня 1997 р. Росії для тимчасового розміщення Чорноморського флоту.

Мінтрансзв’язку, МЗС і Мінфін України в 2016 р. повинні підготувати проект концепції розвитку Севастопольського транспортного вузла з використанням об`єктів, орендованих Російській Федерації. Причали, які нині використовує ЧФ РФ, після закінчення терміну їх оренди, планується передати Севастопольському морському торговельному порту.

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