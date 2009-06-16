У Тернополі на сесії облради люди Тягнибока побилися з регіоналами

Сьогодні під час засідання сесії Тернопільської обласної ради виникла бійка між депутатами від ВО “Свобода” та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, бійка виникла після того, як голова обласної організації Партії регіонів, депутат облради Орест МУЦ під час свого виступу на трибуні почав критикувати кадрову політику голови облради.

Він висловив застереження щодо того, що багатьох професіоналів апарату облради переводять у резерв, натомість замість них працевлаштовують безробітних представників ВО “Свобода”.

“Непрацюючий ДУЛЕБА Ігор став керуючим справами. Та такого ще світ не бачив: керуючий справами – це ж, по суті, друга людина в облраді!”, - заявив О.МУЦ.

Також він розкритикував депутатів від “Свободи” з інших регіонів, заявивши, зокрема, що кримчанин Едуард ЛЕОНОВ у себе в регіоні «навіть не пройшов би в сільраду».

О.МУЦ також висловив невдоволення кадровою політикою представників “Свободи”, які на посаду голови облради запропонували вихідця з Бердянська, який останнім часом працював у Львові, Олексія КАЙДУ.

Коли ж О.МУЦ почав висловлювати застереження щодо призначення на керівну посаду в апараті облради голови волинської облорганізації ВО “Свобода” Анатолія ВІТІВА, депутати від “Свободи” вийшли до трибуни і забрали мікрофон. Одразу після цього почалася бійка, що супроводжувалась нецензурними висловами. Під час бійки депутати перекинули державний прапор України, який стоїть біля трибуни.

Одразу з початком бійки голова облради Олексій КАЙДА оголосив 30-хвилинну перерву, після чого уся президія облради покинула залу засідань.

На даний момент сесійне засідання відновлено.