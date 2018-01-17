Муженко розпорядився підготуватися до прийняття Javelin на озброєння ЗСУ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко розпорядився підготуватися до прийняття на озброєння Javelin. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Мною віддані розпорядження щодо опрацювання заходів підготовки і прийняття на озброєння Збройних cил американських протитанкових ракетних комплексів Javelin», - написав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, Муженко висловив переконання, що американські протитанкові системи Javelin, які надійдуть на озброєння української армії, не потраплять до рук сепаратистів. «Для того, щоб отримати таку зброю, нам необхідно мати відповідно підготовлені місця для її зберігання, адже до цього є вимоги. Всі ці питання опрацьовані, у нас вже такі місця визначені, триває їхня підготовка і проблем щодо об’єктів, де буде зберігатися така зброя, у нас не буде. Ніхто не збирається передавати, віддавати або навіть, скажімо так, залишати в бою. Це зброя, яка надходить на озброєння української армії для підвищення спроможностей ЗСУ як елемент стримування у протистоянні з Російською Федерацією», - заявив Муженко.

Говорячи про терміни, коли системи можуть бути передані Україні, генерал зауважив, що на цю тему спілкувався зі своїми колегами з інших країн. «Вони називають різні терміни - від двох до п’яти-шести місяців», - сказав начальник Генштабу.