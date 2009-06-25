Андрієвський вважає, що Черновецький дарма ґвалтував Конституційний Суд

Чергові вибори до місцевих рад відбудуться навесні 2010 року. Таке переконання висловив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський в інтерв’ю інформаційному агентству УНІАН.

«Черновецький дарма витрачався на тлумачення строку своїх повноважень. Будь-який абітурієнт, що вступає до юрфаку, скаже вам, що повноваження, отримані на дострокових виборах, ідентичні до тих, що виборюють на виборах чергових. І для цього не треба було ґвалтувати Конституційний Суд – це ясно як божий день», - заявив політик.

За словами Дмитра Андрієвського, єдиний орган, що призначає чергові чи позачергові вибори, це – Верховна Рада України.

«Вибори до місцевих рад пройшли в березні 2006 року. Тоді їх обирали на чотири роки – ось вам дата чергових місцевих виборів – березень 2010 року», - зазначив він.

На думку Дмитра Андрієвського, Верховна Рада має призначити одночасні чергові вибори на місцевому рівні по всій території України.

«В багатьох містах і селах позачергові вибори проходять і зараз – майже щотижня десь переобирають голів на місцях. Нещодавно пройшли вибори в Ізюмі, Феодосії, Світловодську, Лисичанську, Тернопільській області й у купі селищ. І це зрозуміло: в Україні понад 12 тисяч місцевих рад», - зауважив опозиційний депутат.

На його переконання, жодна країна світу не має можливості постійно перебувати у виборчому процесі.

«Немає таких можливостей у жодної країни світу – тримати постійно армію членів виборчих комісій, при цьому не мати влади на місцях і щотижня проводити вибори. Люди ж не залізні, вони втомляться і голосувати не підуть», - сказав Дмитро Андрієвський.

«Окрім фінансової та організаційної неспроможності країни щотижнево ходити на вибори, є ще й політична доцільність – БЮТ, ПР та всі інші політичні сили тут будуть єдині: краще йти на вибори один раз, аніж перебувати у безвладді та передвиборчій кампанії щотижня», - зауважив політик.