Майбутня коаліція ставить новому уряду 50 завдань

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", зокрема, за словами першого заступника голови виконкому “Нашої України” та керівника експертної групи з підготовки Програмних засад діяльності коаліції від блоку “Наша Україна” Ігоря ЖДАНОВА, програмні засади діяльності Коаліції демократичних сил будуть покладені в основу Програми дій майбутнього уряду. У них визначені 50 першочергових завдань нового Кабінету Міністрів на 2006 рік. “Це робиться для того, аби мати індикативні показники, за якими контролювалася б як діяльність уряду, так і виконання тих програмних засад, що будуть прийняті коаліцією”, - наголосив І.ЖДАНОВ.

“Відповідно до цих положень, у Програмних засадах поставлені завдання перед урядом на 2006-2007 роки. Зокрема, забезпечити мінімальну зарплати на рівні не менше 505 гривень та встановити середню зарплату на рівні не менше 1100 гривень до грудня 2006 року, – сказав І.ЖДАНОВ. – При цьому середній розмір місячної пенсії не може становити менше 400 гривень. Перед новим урядом стоїть завдання забезпечити зниження коефіцієнту дитячої смертності з 10,1 до 8,5% на тисячу народжених, а також створити організаційні і фінансові умови для проведення в 2007 році єдиного незалежного тестування вступників до вищих навчальних закладів. Це основні завдання, що прописані у підрозділі “Людина та розвиток особистості”.

“У підрозділі “Сучасна європейська держава” ставиться завдання підготовки та ухвалення законів України “Про Кабінет Міністрів України” і “Про центральні органи виконавчої влади”, - повідомив І.ЖДАНОВ, – забезпечення формування Конституційного Суду України і забезпечення повного фінансування Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Окрім цього ми ставимо завдання про поступове впровадження адміністративно-територіальної реформи, спрямованої на формування громад, здатних самостійно вирішувати питання свого розвитку”.

“У підрозділі “Сучасна конкурентоспроможна економіка” перед урядом ми ставимо, зокрема, завдання забезпечення зростання ВВП на рівні 7%, а промислового зростання - на рівні 9%, забезпечення та недопущення річної інфляції не більше 10%, – відзначив перший заступник голови виконкому “Нашої України”. – Також як першочергове завдання уряд має докласти зусиль для збільшення обсягу прямих іноземних інвестиції в економіку України до 20 мільярдів доларів. При взаємодії з коаліцією Кабмін має забезпечити прийняття парламентом Закону України „Про єдиний соціальний внесок”, у якому передбачено об’єднання всіх соціальних зборів у єдиний соціальний внесок і поступове зниження його ставки”.

“Щодо нафтогазового комплексу, необхідно забезпечити підписання міждержавних протоколів між Україною і Росією щодо довгострокового постачання газу в Україну та створення стратегічного резерву нафтопродуктів мінімум на 30 днів нинішнього року, 60 днів на ІІ половину 2007 року та зниження рівня енергоспоживання на 10%”, - повідомив І.ЖДАНОВ.

“У підрозділі “Україна та світ” ми наполягаємо на забезпеченні вступу нашої держави до СОТ вже у цьому році, - сказав він. – Окрім цього, має бути проведена інвентаризація майна ЧМФ РФ у Севастополі і Криму та підготовка нового механізму визначення орендної плати на ринкових засадах. Ми також прагнемо стабілізації ситуації на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону”.

“Виконання запланованих 50 завдань слугуватиме основним критерієм оцінки діяльності Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України п’ятого скликання та сформованого нею Коаліційного уряду. Це дасть змогу громадськості та політичним силам нести чітку відповідальність за свою діяльність у майбутньому парламенті України. Зрозуміло, що зазначені цифри та завдання можуть коригуватися, оскільки, це – проект і він буде ще обговорюватися і уточнюватися учасниками коаліції”, - наголосив І.ЖДАНОВ.